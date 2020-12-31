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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Азербайджан почав постачання газу до Європи в обхід РФ

Азербайджан почав комерційні постачання газу в Європу трансадріатичним газопроводом.

– Азербайджан розпочав комерційні постачання газу в Європу за допомогою TAP, і тим самим досягнута стратегічна мета у реалізації проекту Південний газовий коридор, – повідомили в Міністерстві енергетики країни.

Азербайджан протягом 25 років постачатиме в Європу щорічно понад 10 млрд кубометрів газу, з яких близько 8 млрд отримуватиме Італія, сумарно 2 млрд кубометрів – Греція і Болгарія в рівних частках.

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У відомстві додали, що початок поставок азербайджанського газу в Європу призведе до диверсифікації джерел і маршрутів поставок, а також забезпечить енергетичну безпеку споживачів.

Газопровід почали будувати ще в травні 2016 року, а завершили в жовтні нинішнього. Його протяжність становить 878 км, з яких 550 км проходить через північну частину Греції, також він проходить через Албанію, Італію та Андріатичне море.

Джерело: Інтерфакс-Азербайджан

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