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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Нечестно и неумно: Трамп раскритиковал Сенат за одобрение оборонного бюджета

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Сенат утвердил оборонный бюджет на 2021 год, несмотря на его вето.

Шаги сенаторов он назвал нечестными и неразумными.

— Наш республиканский Сенат просто потерял возможность избавиться от раздела 230, который дает неограниченную власть большим технологическим компаниям. Жаль! Теперь они хотят дать людям, измученным китайским вирусом, $600, а не $2 тыс., в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно и неумно, — написал Трамп в Twitter.

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1 января Сенат США утвердил законопроект об оборонном бюджете на 2021 год в размере $740 млрд. Накануне на документ наложил вето президент Дональд Трамп. По его мнению, оборонный бюджет в нынешнем виде станет подарком Китаю и России.

Утвержденный оборонный бюджет среди прочего предусматривает введение санкций против Северного потока-2, а также предоставление военной помощи Украине в размере $250 млн.

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