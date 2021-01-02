Нечестно и неумно: Трамп раскритиковал Сенат за одобрение оборонного бюджета

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Сенат утвердил оборонный бюджет на 2021 год, несмотря на его вето.

Шаги сенаторов он назвал нечестными и неразумными.

— Наш республиканский Сенат просто потерял возможность избавиться от раздела 230, который дает неограниченную власть большим технологическим компаниям. Жаль! Теперь они хотят дать людям, измученным китайским вирусом, $600, а не $2 тыс., в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно и неумно, — написал Трамп в Twitter.

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

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1 января Сенат США утвердил законопроект об оборонном бюджете на 2021 год в размере $740 млрд. Накануне на документ наложил вето президент Дональд Трамп. По его мнению, оборонный бюджет в нынешнем виде станет подарком Китаю и России.

Утвержденный оборонный бюджет среди прочего предусматривает введение санкций против Северного потока-2, а также предоставление военной помощи Украине в размере $250 млн.