Трамп подписал закон с пакетом мер по поддержке экономики в условиях пандемии

Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн. Если бы он этого не сделал, то с 29 декабря у правительства закончились бы деньги для финансирования государственной деятельности.

Подписанный документ предусматривает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии Covid-19 в размере $900 млрд.

President @realDonaldTrump has signed H.R. 133, an Act making consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2021, providing coronavirus emergency response and relief, and for other purposes.

— Judd Deere (@JuddPDeere45) December 28, 2020