В польском городе Вроцлав во время пожара погиб 30-летний украинец. Пожар произошел на четвертом этаже жилого дома.

После прибытия на место происшествия полицейские и спасатели нашли тело мужчины. Никто больше не пострадал.

Пожар могла вызвать оставленная на ночь зажженная свеча. Детальные причины пожара устанавливаются.

Напал с ножом

В городе Вроцлав (Польша) задержали 28-летнего украинца, который выпивший напал с ножом на своего знакомого.

Он ранил мужчину во время бытовой ссоры в квартире. Пострадавшего госпитализировали, но, к счастью, его жизни ничего не угрожает.

Полиция задержала нападавшего на месте. Сначала он вел себя агрессивно и даже отказывался выполнять указания правоохранителей.

Источник: ZET