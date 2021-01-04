В польском городе Вроцлав во время пожара погиб 30-летний украинец. Пожар произошел на четвертом этаже жилого дома.
После прибытия на место происшествия полицейские и спасатели нашли тело мужчины. Никто больше не пострадал.
Пожар могла вызвать оставленная на ночь зажженная свеча. Детальные причины пожара устанавливаются.
Напал с ножом
В городе Вроцлав (Польша) задержали 28-летнего украинца, который выпивший напал с ножом на своего знакомого.
Он ранил мужчину во время бытовой ссоры в квартире. Пострадавшего госпитализировали, но, к счастью, его жизни ничего не угрожает.
Полиция задержала нападавшего на месте. Сначала он вел себя агрессивно и даже отказывался выполнять указания правоохранителей.
Источник: ZET