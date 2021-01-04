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Факти / Світ
Софія Телішевська |

У Польщі під час пожежі загинув українець

У польському місті Вроцлав під час пожежі загинув 30-річний українець. Пожежа сталася на четвертому поверсі житлового будинку.

Після прибуття на місце події поліцейські і рятувальники знайшли тіло чоловіка. Більше ніхто не постраждав.

Ймовірно пожежа виникла через запалену на ніч свічку. Детальні причини пожежі встановлюються.

Напав з ножем

У місті Вроцлав (Польща) затримали 28-річного українця, який напідпитку напав з ножем на свого знайомого.

Він поранив чоловіка під час побутової сварки у квартирі. Постраждалого госпіталізували, але, на щастя, його життю нічого не загрожує.

Поліція затримала нападника на місці. Спочатку він поводився агресивно і навіть відмовлявся виконувати вказівки правоохоронців.

Джерело: ZET

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