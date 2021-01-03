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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Напал с ножом на знакомого: во Вроцлаве задержали украинца

В городе Вроцлав (Польша) задержали 28-летнего украинца, который выпивший напал с ножом на своего знакомого.

Он ранил мужчину во время бытовой ссоры в квартире. Пострадавшего госпитализировали, но, к счастью, его жизни ничего не угрожает.

Полиция задержала нападавшего на месте. Сначала он вел себя агрессивно и даже отказывался выполнять указания правоохранителей.

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Держа нож в руке, мужчина начал идти в направлении полицейских. Но его быстро успокоили и задержали.

В ноябре прошлого года в Польше во время задержания умер украинец. Полицейские при этом применяли электрошокер.

По информации полиции, украинец вел себя агрессивно, бросал в правоохранителей различные предметы и не соблюдал самоизолицию, на которой должен был находиться.

Источник: Польское радио

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