Напал с ножом на знакомого: во Вроцлаве задержали украинца

В городе Вроцлав (Польша) задержали 28-летнего украинца, который выпивший напал с ножом на своего знакомого.

Он ранил мужчину во время бытовой ссоры в квартире. Пострадавшего госпитализировали, но, к счастью, его жизни ничего не угрожает.

Полиция задержала нападавшего на месте. Сначала он вел себя агрессивно и даже отказывался выполнять указания правоохранителей.

Читайте: Нападение на студентов в Польше: полиция объявила в розыск украинца

Держа нож в руке, мужчина начал идти в направлении полицейских. Но его быстро успокоили и задержали.

В ноябре прошлого года в Польше во время задержания умер украинец. Полицейские при этом применяли электрошокер.

По информации полиции, украинец вел себя агрессивно, бросал в правоохранителей различные предметы и не соблюдал самоизолицию, на которой должен был находиться.