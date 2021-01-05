В Мексике заявили о готовности предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого в США обвиняют в многократном нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. США требует доставить его на территорию страны.

Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

— Я собираюсь попросить главу МИД провести соответствующие процедуры, чтобы потребовать от правительства Великобритании освободить Ассанжа, чтобы Мексика предоставила ему политическое убежище, — отметил Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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Президент заверил, что власти страны следят за тем, чтобы те, кто получают политическое убежище, не вмешивались в политические дела других государств.

“Voy a pedirle a @m_ebrard que haga los tramites correspondientes para que se solicite al Gobierno de Reino Unido la posibilidad de que el señor Julian Assange quede en libertad y México le ofrece asilo político”, adelantó @lopezobrador_ en la ‘mañanera’. pic.twitter.com/6sqGOSdh1T — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 4, 2021

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж — австралийский журналист, основатель WikiLeaks. Он фигурирует в деле об обнародовании секретной информации о коррупции, шпионских скандалах. В Швеции его обвиняют в сексуальном насилии.

До 2019 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Однако его лишили приюта и арестовали по запросу США.

4 января 2021 года суд Лондона отказался передавать Ассанжа США, ссылаясь на его неудовлетворительное психическое состояние.

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Источник: El Financiero TV