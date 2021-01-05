У Мексиці заявили про готовність надати політичний притулок засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу, якого у США звинувачують у багаторазовому порушенні закону про шпигунство і розкритті секретної інформації. США вимагає доправити його на територію країни.

Про це заявив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.

– Я планую попросити очільника МЗС провести відповідні процедури, щоб вимагати від уряду Великої Британії звільнити Ассанжа, щоб Мексика надала йому політичний притулок, – зазначив Андрес Мануель Лопес Обрадор.

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Президент запевнив, що влада країни стежить за тим, щоб ті, хто отримують політичний притулок, не втручалися у політичні справи інших держав.

“Voy a pedirle a @m_ebrard que haga los tramites correspondientes para que se solicite al Gobierno de Reino Unido la posibilidad de que el señor Julian Assange quede en libertad y México le ofrece asilo político”, adelantó @lopezobrador_ en la ‘mañanera’. pic.twitter.com/6sqGOSdh1T — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 4, 2021

Справа Ассанжа

Джуліан Ассанж – австралійський журналіст, засновник WikiLeaks. Він фігурує у справі про оприлюднення секретної інформації про корупцію, шпигунські скандали. У Швеції його звинувачують у сексуальному насильстві.

До 2019 року він переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні. Однак його позбавили притулку і заарештували за запитом США.

4 січня 2021 року суд Лондона відмовився передавати Ассанжа США, посилаючись на його незадовільний психічний стан.

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Джерело: El Financiero TV