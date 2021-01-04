4 января Центральный уголовный суд Лондона отказал США в экстрадиции (передача одной страной другой подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления) основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиняемого в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Отказ объяснили неудовлетворительным психологическим состоянием Ассанжа.

У представителей суда есть опасения, что в США обвиненный может совершить самоубийство.

Читайте: Швеция возобновила дело Ассанжа по подозрению в изнасиловании

Если Ассанжа доставят в США, ему грозит наказание в виде 175 лет лишения свободы. США заявили о намерении обжаловать решение суда Лондона.

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж — австралийский журналист, основатель WikiLeaks. Фигурирует в деле об обнародовании в больших объемах сверхсекретных материалов о шпионских скандалах, коррупции. Кроме того, в Швеции его обвиняют в сексуальном насилии.

В 2012 году британский суд принял решение об аресте Ассанжа и передачи его Стокгольму, однако он успел скрыться в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году его лишили приюта, после чего британская полиция арестовала Ассанжа по запросу США.

Другие новости о Джулиане Ассанже читайте на Фактах ICTV.