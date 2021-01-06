Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полном провале плана экономического развития государства, меры которого должны были быть выполнены в течение предыдущих пяти лет.

Об этом лидер заявил на съезде Трудовой партии страны.

По его словам, на конец 2020 года Северная Корея не показала ожидаемых результатов практически ни в одном из секторов экономики.

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Ким Чен Ын призвал учесть ошибки и не допускать их во время составления и выполнения следующей пятилетки.

Смерть Ким Чен Ына

В апреле 2020 года ряд изданий распространяли информацию о болезни и смерти Ким Чен Ына.

Он долго не появлялся на публике, высокопоставленные чиновники страны не комментировали этот вопрос.

Однако позже информацию опровергли. Больше новостей о Ким Чен Ыне читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦТАК, Deutsche Welle