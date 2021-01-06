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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Крах п’ятирічки: Кім Чен Ин підбив підсумки економічного розвитку КНДР

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про повний крах плану економічного розвитку держави, заходи якого мали бути виконані протягом попередніх п’яти років.

Про це лідер заявив на з’їзді Трудової партії країни.

За його словами, на кінець 2020 року Північна Корея не показала очікуваних результатів практично у жодному з секторів економіки.

Читайте: Застрелили і спалили: Кім Чен Ин вибачився за вбивство чиновника з Південної Кореї

Кім Чен Ин закликав врахувати помилки і не допускати їх під час складання та виконання наступної п’ятирічки.

Смерть Кім Чен Ина

У квітні 2020 року низка видань поширювала інформацію про хворобу та смерть Кім Чен Ина.

Він довго не з’являвся на публіці, високопоставлені чиновники країни не коментували це питання.

Однак пізніше інформацію спростували. Більше новин про Кім Чен Ина читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦТАК, Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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