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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Во время штурма Капитолия в США погибли четыре человека

В Вашингтоне (США) во время протестов и штурма Капитолия погибли четыре человека.

Об этом сообщает полиция округа Колумбия.

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Три человека погибли в результате чрезвычайной ситуации, еще один — от огнестрельного ранения.

Американские СМИ пишут, что личность застреленной женщины установлена. Это Эшли Бэббит — ветеран ВВС США с 14-летним стажем и убежденная сторонница президента Дональда Трампа.

По состоянию на утро 7 января полиция уже задержала 52 человека.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: погибли четыре человека

Штурм Капитолия в Вашингтоне

В Вашингтоне сторонники действующего президента США Дональда Трампа протестовали под стенами Капитолия, где парламент должен был утвердить результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

Во время протестов произошли столкновения с правоохранителями. Тогда протестующие штурмовали Капитолий. Заседание парламента остановили.

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