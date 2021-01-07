Штурм Капитолия в Вашингтоне: погибли четыре человека

В Вашингтоне (США) во время протестов и штурма Капитолия погибли четыре человека.

Об этом сообщает полиция округа Колумбия.

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Три человека погибли в результате чрезвычайной ситуации, еще один — от огнестрельного ранения.

Американские СМИ пишут, что личность застреленной женщины установлена. Это Эшли Бэббит — ветеран ВВС США с 14-летним стажем и убежденная сторонница президента Дональда Трампа.

По состоянию на утро 7 января полиция уже задержала 52 человека.

1.6.21 Chief Contee and @MayorBowser provide situational updates https://t.co/Pk5yfs302D — DC Police Department (@DCPoliceDept) January 7, 2021

Штурм Капитолия в Вашингтоне

В Вашингтоне сторонники действующего президента США Дональда Трампа протестовали под стенами Капитолия, где парламент должен был утвердить результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

Во время протестов произошли столкновения с правоохранителями. Тогда протестующие штурмовали Капитолий. Заседание парламента остановили.