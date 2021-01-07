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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Протесты в США: реакция мира и МИД Украины

6 января сторонники Дональда Трампа помешали процедуре подсчета результатов выборов президента США. У стен Конгресса устроили масштабную акцию протеста, в результате которой митингующие ворвались в Капитолий — здание Конгресса США.

Как на событие отреагировали мировые лидеры, выясняли Факты ICTV.

Реакция мира на протесты в США

Премьер-министр Великобритании

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, назвал протесты в США позорными.

— Сейчас жизненно важно обеспечить мирный и упорядоченный переход власти.

Генсек НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что сцены митингов являются шокирующими.

— Шокирующие сцены в Вашингтоне, округ Колумбия. Результаты этих демократических выборов нужно уважать.

Читайте: Протесты в США: в здании Конгресса произошла перестрелка, есть пострадавшие

Министр иностранных дел Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины также отреагировал на события в США.

— Обеспокоенный событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее.

Европейский парламент

Член Европейского парламента Давид Сассоли выразил уверенность, что США удастся урегулировать ситуацию.

— Демократические голоса нужно уважать. Мы уверены, что США обеспечит защиту демократии.

Протесты в США

6 января стало известно, что сторонники Дональда Трампа штурмовали здание конгресса США. Протестующим удалось проникнуть внутрь Капитолия.

В результате столкновений пострадали правоохранители, также огнестрельное ранение получила участница протеста. Подробнее о митингах в США читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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