Протесты в США: реакция мира и МИД Украины

6 января сторонники Дональда Трампа помешали процедуре подсчета результатов выборов президента США. У стен Конгресса устроили масштабную акцию протеста, в результате которой митингующие ворвались в Капитолий — здание Конгресса США.

Как на событие отреагировали мировые лидеры, выясняли Факты ICTV.

Реакция мира на протесты в США

Премьер-министр Великобритании

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, назвал протесты в США позорными.

— Сейчас жизненно важно обеспечить мирный и упорядоченный переход власти.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Генсек НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что сцены митингов являются шокирующими.

— Шокирующие сцены в Вашингтоне, округ Колумбия. Результаты этих демократических выборов нужно уважать.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

Министр иностранных дел Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины также отреагировал на события в США.

— Обеспокоенный событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее.

Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021

Европейский парламент

Член Европейского парламента Давид Сассоли выразил уверенность, что США удастся урегулировать ситуацию.

— Демократические голоса нужно уважать. Мы уверены, что США обеспечит защиту демократии.

Deeply concerning scenes from the US Capitol tonight. Democratic votes must be respected. We are certain the US will ensure that the rules of democracy are protected. — David Sassoli (@EP_President) January 6, 2021

Протесты в США

6 января стало известно, что сторонники Дональда Трампа штурмовали здание конгресса США. Протестующим удалось проникнуть внутрь Капитолия.

В результате столкновений пострадали правоохранители, также огнестрельное ранение получила участница протеста. Подробнее о митингах в США читайте на Фактах ICTV.