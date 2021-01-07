Штурм Капитолия в Вашингтоне и голосование Конгресса США (ФОТО, ВИДЕО)

В Вашингтоне (США) Конгресс 6 января собрался на заседание, чтобы проголосован за избрание нового президента страны Джо Байдена. Это последняя процедура на выборах в США перед инаугурацией.

Однако под стенами Капитолия собрались сторонники действующего президента Дональда Трампа. В итоге демонстрация переросла в штурм Капитолия.

Штурм Капитолия

Во время протеста сторонники Трампа прорвали оцепление правоохранителей и со штурмом ворвались в Капитолий.

Голосование в Конгрессе пришлось прервать.

В США неоднократно поднимался вопрос о том, что Конгресс плохо охраняется. 6 января парламент от протестующих отделял только коридор из охраны Капитолия, а Нацгвардия прибыла на место происшествия только через час после штурма. Хотя накануне были провокации, решение об усилении охраны так и не было принято.











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Жертвы штурма Капитолии

Еще во время штурма было сообщение о первой жертве. Полицейский выстрелил в женщину. Она умерла в больницу в результате ранения.

Об убитой известно, что это Эшли Бэббит — ветеран ВВС США с 14-летним стажем и убежденная сторонница президента Дональда Трампа.

7 января полиция округа Колумбия, в котором расположен Вашингтон, сообщила, что всего во время протестов погибли четыре человека. Однако о причинах смерти еще троих людей правоохранители не рассказали.

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Также известно о нескольких пострадавших как среди протестующих, так и среди полицейских.

Один из пострадавших упал с 10-метровой высоты, когда пытался взобраться на стену Капитолия. Он пребывает в критическом состоянии.

52 человека были задержаны в ходе штурма Капитолия.

Обращение Трампа

Дональд Трамп обратился к своим сторонникам с призывом разойтись и соблюдать порядок. Но в то же время он назвал выборы украденными, а их результаты мошенничеством. В отместку Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов и призвал удалить несколько постов о протестах.

Также аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы на 24 часа.

Голосование Конгресса США

После того как спецназ разогнал протестующих, которые захватили Капитолий, Конгресс продолжил голосование за избрание президента США.

Несмотря, что республиканцы пытались блокировать голосование по некоторым штатам, итоги таки были объявлены.

Джо Байден набрал необходимые 270 голосов в Конгрессе и теперь станет новым президентом страны.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января 2021 года.

Также конгрессмены проголосовали и за вице-президента Камалу Харрис.

Реакция Трампа

Дональд Трамп выступил из заявлением по итогам голосования Конгресса, согласно которым новым президентом США становится Джо Байден.

— Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают мое мнение, тем не менее, 20 января будет упорядоченный переход власти, — заявил Трамп.

Как Украина отреагировала на штурм Капитолия

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обеспокоен событиями в Вашингтоне.

— Обеспокоенный событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее, — отметил Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский засудил действия сторонников Трампа.