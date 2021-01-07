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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах

Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США. 

Байден набрал 270 голосов конгрессменов — это необходимый порог для победы на президентских выборах.

Сенат и палата представителей отклонили возражения против исключения голосов избирателей Джорджии и Пенсильвании за Байдена. Республиканцы также возражали против голосования на выборах в Аризоне, Неваде и Мичигане, но их претензии были отвергнуты.

Также конгрессмены проголосовали и за вице-президента Камалу Харрис. 

К слову, голосование Конгресса США должно было пройти еще 6 января, однако из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда  Трампа заседание перенесли.

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