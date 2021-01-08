Они посягнули на нашу демократию: Дональд Трамп осудил штурм Капитолия

Президент США Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в Twitter после блокировки в соцсети.

В обращении к американскому народу Трамп осудил штурм Капитолия в Вашингтоне, а также заверил, что все причастные к нападению будут наказаны.

Политик отметил, что боролся ради защиты американсой демократии, а демонстранты посягнули на нее.

— Америка должна оставаться страной закона и порядка. Демонстранты, взявшие штурмом на Капитолий, в первую очередь посягнули на американскую демократию. Все, кто нарушил закон, должны быть наказаны.

Отвечая за упреки оппонентов, Дональд Трамп отметил, что передача власти состоится в установленный законом срок.

— Конгресс сертифицировал результаты. И новая администрация придет к власти 20 января. Теперь мой фокус внимания будет направлен на гладкую и безупречную передачу власти.

Также президент обратился к своим сторонникам. Он поблагодарил за безумную поддержку годами президентства и поделился планами на ближайшее время.

— Быть президентом США и служить американскому народу было величайшей честью за всю мою жизнь. Для всех нас 2020 год стал годом вызовов, однако после прихода новой администрации мы должны будем сплотиться так, как никогда. Все только начинается.

В конце выступления Дональд Трамп выразил уже традиционные для республиканцев пожелания: God bless You, God bless America.