Дональд Трамп выступил из заявлением по итогам голосования Конгресса, согласно которым новым президентом США становится Джо Байден.

— Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают мое мнение, тем не менее, 20 января будет упорядоченный переход власти, — заявил Трамп.

Однако он отметил, что продолжит бороться за великую Америку.

— Я всегда говорил, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы на выборах учитывались только законные голоса. Хоть это решение и означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой, — добавил Дональд Трамп.

Голосование Конгресса

7 января Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Также конгрессмены проголосовали и за вице-президента Камалу Харрис.

Голосование Конгресса США должно было пройти еще 6 января, однако из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа заседание перенесли.

Протесты в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) сотни человек прорвались в здание Капитолия, где парламент должен был утвердить результаты выборов президента США, на которых победил Джо Байден.

В результате протестов в США 6 января погибли четыре человека.