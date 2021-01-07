PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Трамп пообещал упорядоченный переход власти

Дональд Трамп выступил из заявлением по итогам голосования Конгресса, согласно которым новым президентом США становится Джо Байден.

— Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают мое мнение, тем не менее, 20 января будет упорядоченный переход власти, — заявил Трамп.

Однако он отметил, что продолжит бороться за великую Америку. 

— Я всегда говорил, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы на выборах учитывались только законные голоса. Хоть это решение и означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой, — добавил Дональд Трамп.

Голосование Конгресса

7 января Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.  Также конгрессмены проголосовали и за вице-президента Камалу Харрис. 

Голосование Конгресса США должно было пройти еще 6 января, однако из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда  Трампа заседание перенесли.

Протесты в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) сотни человек прорвались в здание Капитолия, где парламент должен был утвердить результаты выборов президента США, на которых победил Джо Байден.

В результате протестов в США 6 января погибли четыре человека. 

Источник: CNN

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка