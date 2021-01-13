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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Дело Новака: суд в Польше продлил арест экс-главы Укравтодора

Окружной суд в Варшаве продолил временный арест экс-главы Укравтодора и бывшего министра транспорта Польши Славомира Новака, подозреваемого в коррупции и отмывании денег.

По его решению, Новак пробудет под стражей еще три месяца — до 16 апреля.

Судья отметила, что представленные прокурором доказательства указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех преступлений.

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Славомир Новак был и. о. главы Укравтодора с 19 октября 2016 года до 1 октября 2019 года. Украинское гражданство он получил в 2016-м.

Его арестовали в Польше в июле 2020 года по обвинению в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой.

Новака не экстрадуватимуть в Украине, поскольку его задержали в Польше и объявили подозрение в рамках законодательства.

Дело расследуется совместно украинской и польской сторонами.

Источник: Польское радио

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