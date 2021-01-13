Справа Новака: суд у Польщі продовжив арешт екс-глави Укравтодору

Окружний суд у Варшаві продовжив тимчасовий арешт екс-очільника Укравтодору та колишнього міністра транспорту Польщі Славоміра Новака, підозрюваного у корупції та відмиванні грошей.

За його рішенням, Новак пробуде під вартою ще три місяці – до 16 квітня.

Суддя наголосила, що представлені прокурором докази вказують на високу ймовірність вчинення підозрюваним усіх злочинів.

Славомір Новак був в. о. глави Укравтодору з 19 жовтня 2016 року до 1 жовтня 2019 року. Українське громадянство він отримав у 2016-му.

Його заарештували у Польщі в липні 2020 року за звинуваченнями у корупції, відмиванні грошей та управлінні організованою злочинною групою.

Новака не екстрадуватимуть в Україну, оскільки його затримали в Польщі і оголосили підозру в рамках законодавства.

Справа розслідується спільно українською та польською сторонами.