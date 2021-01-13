PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Валентина Летяк |

Справа Новака: суд у Польщі продовжив арешт екс-глави Укравтодору

Окружний суд у Варшаві продовжив тимчасовий арешт екс-очільника Укравтодору та колишнього міністра транспорту Польщі Славоміра Новака, підозрюваного у корупції та відмиванні грошей.

За його рішенням, Новак пробуде під вартою ще три місяці – до 16 квітня.

Суддя наголосила, що представлені прокурором докази вказують на високу ймовірність вчинення підозрюваним усіх злочинів.

Читайте
У екс-глави Укравтодору Новака у схованках знайшли готівку на 1 млн євро

Славомір Новак був в. о. глави Укравтодору з 19 жовтня 2016 року до 1 жовтня 2019 року. Українське громадянство він отримав у 2016-му.

Його заарештували у Польщі в липні 2020 року за звинуваченнями у корупції, відмиванні грошей та управлінні організованою злочинною групою.

Новака не екстрадуватимуть в Україну, оскільки його затримали в Польщі і оголосили підозру в рамках законодавства.

Справа розслідується спільно українською та польською сторонами.

Джерело: Польське радіо

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка