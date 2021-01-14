Федеральная служба исполнения наказаний России 29 декабря объявила Алексея Навального в розыск, но об этом стало известно только 13 января – в день, когда политик анонсировал свое возвращение в РФ.

Эту информацию подтвердил его адвокат Вадим Кобзев, а российские СМИ опубликовали копию постановления ФСИН о розыске.

В нем говорится, что осужденный уклоняется от контроля, поэтому с 27 ноября начались первоначальные розыскные действия, в ходе которых не удалось установить местонахождение Навального.

В связи с этим 12 января ФСИН попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный.

Речь идет о так называемом деле Ив Роше, по которому в 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком на пять лет. Затем его продлили еще на год. Он заканчивался 30 декабря 2020 года.

13 января Алексей Навальный объявил, что возвращается в Россию 17 января после прохождения реабилитации в Германии.

Источник: Медиазона