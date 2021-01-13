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Факты / Мир / Росія
Юлія Захарченко |

Навальный анонсировал возвращение в Россию

Известный российский политический и общественный деятель Алексей Навальный вернется в Россию. Политик сообщил, что прилетит в страну 17 января рейсом авиакомпании Победа.

По словам Навального, перед ним никогда не стоял вопрос о том, нужно ли возвращаться на родину.

— Я выжил. Россия — моя страна, я по ней скучаю, — делится Алексей Навальный.

Оппозиционер сообщил, что находится в Германии по причине прохождения реабилитации после отравления.

Читайте: Кому он нужен? Если бы хотели, довели бы дело до конца — Путин об отравлении Навального

 

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Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Отравление Навального

20 августа Алексею Навальному стало плохо, когда он летел самолетом из Томска в Москву. Судно экстренно посадили, а оппозиционера доставили сначала в больницу Омска, а затем перевезли в немецкую клинику Шарите.

Исследование показало, что Навального отравили химическим веществом под названием Новичок. Подробнее об отравлении Навального читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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