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Факти / Світ / Росія
Валентина Летяк |

Навальний оголошений в Росії у федеральний розшук

Федеральна служба виконання покарань Росії 29 грудня оголосила Олексія Навального в розшук, але про це стало відомо лише 13 січня – в день, коли політик анонсував своє повернення в РФ.

Цю інформацію підтвердив його адвокат Вадим Кобзєв, а російські ЗМІ опублікували копію постанови ФСВП про розшук.

У ньому наголошується, що засуджений ухиляється від контролю, тому з 27 листопада почалися початкові розшукові дії, в ході яких не вдалося встановити місцезнаходження Навального.

У зв’язку з цим 12 січня ФСВП попросила суд замінити Навальному умовний термін на реальний.

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Йдеться про так звану справу Ів Роше, за якою у 2014 році Навального засудили до 3,5 років умовно з випробувальним терміном на п’ять років. Потім його продовжили ще на рік. Він закінчувався 30 грудня 2020 року.

13 січня Олексій Навальний оголосив, що повертається в Росію 17 січня після проходження реабілітації в Німеччині.

Джерело: Медиазона

Фото: Dreamstime

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