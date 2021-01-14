ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России по Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой к рассмотрению по существу жалобу Украины против Российской Федерации о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Решение будет сопровождаться приговором на более позднем этапе, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой ЕСПЧ 14 января.

— Суд счел отчет правительства Украины последовательным на протяжении всего разбирательства. Страна предоставила подробную и конкретную информацию, чтобы доказать, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в предполагаемых событиях, — говорится в пояснении решения.

В Министерстве юстиции Украины отреагировали на старт рассмотрения дела Украины против РФ в ЕСПЧ победой.