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Украина против России: ЕСПЧ проведет слушания по Крыму

11 сентября Европейский суд по правам человека начинает слушания по делу Украины против России по захвату русскими Крыма.

Процесс должен был начаться в феврале, но его отложили. В иске Киева говорится о пытках и фактах жестокого обращения с украинскими военными во время аннексии, притеснения прав крымских татар, преследования журналистов и запугивания священников, а еще присвоение оккупационными властями имущества.

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Все это грубые нарушения международной Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

К слову, в Крыму осуждены 59 человек за отказ служить в российской армии.

 

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