Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав частково прийнятною до розгляду по суті скаргу України проти Російської Федерації про порушення прав людини у окупованому Криму.

Рішення супроводжуватиметься вироком на більш пізньому етапі, йдеться у прес-релізі, поширеному прес-службою ЄСПЛ 14 січня.

– Суд визнав звіт уряду України послідовним протягом усього розгляду. Країна надала детальну і конкретну інформацію, щоб довести, що російські війська не були пасивними спостерігачами, а брали активну участь у передбачуваних подіях, – йдеться у поясненні рішення.

У Міністерстві юстиції України відреагували на старт розгляду справи України проти РФ у ЄСПЛ.

– Перемога! Перша проміжна перемога у серії справ України проти Росії у ЄСПЛ! Сьогодні ЄСПЛ оголосив рішення, яким визнав прийнятним справу України проти Росії (щодо Криму) і перейшов до розгляду справи по суті, – написав міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

Справа України проти РФ щодо Криму

Україна звернулася до ЄСПЛ, адже стверджує, що РФ систематично порушує права людей в окупованому Криму.

Країна посилається на норми Конвенції про права людини, зокрема на ст. 2 (право на життя), ст. 3 (заборона нелюдського поводження і тортур), ст. 5 (право на свободу і безпеку), ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд), ст. 8 (право на повагу до приватного життя), ст. 9 (свобода релігії), ст. 10 (свобода вираження думки) і ст. 11 (свобода зібрань), ст. 14 (заборона дискримінації).

Детальніше про справу України проти РФ у ЄСПЛ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЄСПЛ, Денис Малюська