Канцлер Германии Ангела Меркель намерена ужесточить карантин и обсудить новые ограничения с премьерами федеральных земель 20 января.

По данным немецких СМИ, речь идет о полном прекращении движения общественного транспорта и запрете выхода из дома без уважительной причины круглосуточно, а также закрытии детсадиков и школ.

При этом новые ограничения могут ввести уже на следующей неделе, а продлятся они минимум до 31 января.

С 14 января Германия изменила условия въезда для иностранных граждан, прибывающих из стран, где повышенный уровень заражения коронавирусом.

В частности, туристы должны сделать тест на Covid-19 еще до прибытия, а результаты предоставить авиакомпании не ранее чем за два дня до вылета. Также иностранцы должны пройти 10 дней самоизоляции.