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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Меркель готує мега-локдаун у Німеччині – Bild

Канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір посилити карантин і обговорити нові обмеження з прем’єрами федеральних земель 20 січня.

За даними німецьких ЗМІ, йдеться про повне припинення руху громадського транспорту і заборону виходу з дому без поважної причини цілодобово, а також закриття дитсадків і шкіл.

Водночас нові обмеження можуть запровадити вже наступного тижня, а триватимуть вони щонайменше до 31 січня.

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З 14 січня Німеччина змінила умови в’їзду для іноземних громадян, які прибувають з країн, де підвищений рівень зараження коронавірусу.

Зокрема, туристи повинні зробити тест на Covid-19 ще до прибуття, а результати надати авіакомпанії не раніше ніж за два дні до вильоту. Також іноземці мають пройти 10 днів самоізоляції.

Джерело: Bild

Фото: Dreamstime

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