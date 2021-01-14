Власти Германии изменили условия въезда для иностранных граждан, прибывающих из стран, где повышенный уровень заражения коронавируса (более 200 случаев на 100 тыс. населения за неделю).

Обновленные правила будут действовать с четверга 14 января. Согласно им, пассажиры должны сделать тест на Covid-19 еще до прибытия. Результаты тестирования нужно предоставить авиакомпании не ранее чем за два дня до вылета. Также иностранцы должны пройти 10 дней самоизоляции.

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Изменение условий пересечения границы в Австрии

Австрия изменила условия въезда для иностранцев. Граждане, которые отправляются в страны, должны заполнить специальную анкету на сайте Цифрового ведомства Австрии.

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