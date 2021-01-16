Лидером партии Христианско-демократический союз выбрали главу правительства земли Северный Рейн-Вестфалия 59-летнего Армина Лашета.

Решение было принято на съезде правящей партии Германии.

Читайте Зеленский пригласил Меркель в Украину и попросил помощи с вакциной

Лашет получил 521 голос, а его соперник, бывший политик, а затем корпоративный юрист, 65-летний Фридрих Мерц — 466.

Таким образом, Лашет поведет партию на парламентские выборы 26 сентября 2021 года.

Что известно о Армине Лашете

Армин Лашет с 2017 года является премьер-министром самой густонаселенной земли Германии Северный Рейн-Вестфалия. Он активно поддерживает продолжение центристского курса Ангелы Меркель. С 2012 года он был один из пяти заместителей федерального председателя ХДС.

Лашет вступил в ХДС еще в 18 лет. В свое время он изучал право в университетах Мюнхена и Бонна. Однако свою карьеру он начал как журналист в 1986 году. Впоследствии он возглавил редакцию газеты KirchenZeitung Aachen. С 1995 по 1999 года — руководил издательством Einhard-Verlag.

Параллельно с этим в 90-х годах он занимался политической карьерой. С 1999 по 2005 год — был депутатом Европарламента.

Затем он занимал различные должности на своей родине.

В 2008 году он вошел в национальный совет ХДС.

Уход Меркель

Канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель возглавляет правительство страны 15 лет.

В 2018 году она объявила, что отказывается участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг.