Лідером партії Християнсько-демократичний союз обрали главу уряду землі Північний Рейн-Вестфалія 59-річного Арміна Лашета.

Рішення було ухвалене на з’їзді правлячої партії Німеччини.

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Лашет отримав 521 голос, його суперник, колишній політик, а потім корпоративний юрист, 65-річний Фрідріх Мерц – 466.

У такий спосіб, Лашет поведе партію на парламентські вибори 26 вересня 2021 року.

Що відомо про Арміна Лашета

Армін Лашет з 2017 року є прем’єр-міністром найбільш густонаселеної землі Німеччини Північний Рейн-Вестфалія. Він активно підтримує продовження центристського курсу Ангели Меркель. З 2012 року він був один з п’яти заступників федерального голови ХДС.

Лашет вступив у ХДС ще у 18 років. Свого часу він вивчав право в університетах Мюнхена і Бонна. Проте свою кар’єру він розпочав як журналіст у 1986 році. Згодом він очолив редакцію газети KirchenZeitung Aachen. З 1995 до 1999 року – керував видавництвом Einhard-Verlag.

Паралельно з цим у 90-х роках він займався політичною кар’єрою. З 1999 до 2005 року – був депутатом Європарламенту.

Потім він посідав різні посади на своїй батьківщині.

У 2008 році він увійшов до національної ради ХДС.

Відхід Меркель

Канцлер ФРН, політик від ХДС Ангела Меркель очолює уряд країни 15 років.

У 2018 році вона оголосила, що відмовляється брати участь у виборчій кампанії на наступних виборах у бундестаг.