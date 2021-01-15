Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время нее лидеры стран обсудили ситуацию на Донбассе, вакцину против коронавируса и нормандский формат.

Владимир Зеленский попросил в Германии посодействовать быстрому доступу Украины к вакцине против коронавируса. Также президент пригласил немецкого лидера посетить Украину.

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По поводу переговоров нормандского формата политики отметили, что встреча советников лидеров 12 января была нелегкой. Следующие переговоры запланированы на 22 января. Зеленский доложил канцлеру Германии, какая сейчас ситуация на Донбассе, в частности вспомнил о гибели военного накануне.

На днях Владимир Зеленский провел разговор с президентом Португалии. Они пообщались о налаживании отношений между странами, в частности о торгово-экономических связях.