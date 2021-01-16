По состоянию на 16 января в мире было сделано 37,9 млн прививок от коронавируса, средний показатель за день составляет 2,41 доз. Массовая вакцинация населения проходит в 49 странах.
Лидерами по количеству прививок на 100 человек являются Израиль (25 доз на 100 человек), Объединенные Арабские Эмираты (15 доз на 100 человек) и Королевство Бахрейн (10 доз на 100 человек).
Где использовано больше всего доз препарата в целом
- США — 12 962 550;
- Китай — 9 млн;
- Великобритания — 4 839 920;
- Израиль — 2 193 718;
- ОАЕ — 1 665 987.
Сейчас в мире утвердили такие вакцины:
- Pfizer/BioNTech (CША и Германия);
- Moderna (CША);
- AstraZeneca (Оксфордский университет, Великобритания);
- Sinovac Biotech (Китай);
- Sinopharm (Китай).
Распространение коронавируса в мире
По состоянию на 15 января в мире зафиксировали более 91 млн случаев коронавируса, новых — 705 945. От осложнений Covid-19 умерло 15 913 человек, всего за период пандемии зарегистрировано более 1,97 смертей.
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