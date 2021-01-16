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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В мире сделано 37,9 млн прививок от Covid-19 в 49 странах

По состоянию на 16 января в мире было сделано 37,9 млн прививок от коронавируса, средний показатель за день составляет 2,41 доз. Массовая вакцинация населения проходит в 49 странах.

Лидерами по количеству прививок на 100 человек являются Израиль (25 доз на 100 человек), Объединенные Арабские Эмираты (15 доз на 100 человек) и Королевство Бахрейн (10 доз на 100 человек).

Где использовано больше всего доз препарата в целом

  • США — 12 962 550;
  • Китай — 9 млн;
  • Великобритания — 4 839 920;
  • Израиль — 2 193 718;
  • ОАЕ — 1 665 987.
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Сейчас в мире утвердили такие вакцины:

  • Pfizer/BioNTech (CША и Германия);
  • Moderna (CША);
  • AstraZeneca (Оксфордский университет, Великобритания);
  • Sinovac Biotech (Китай);
  • Sinopharm (Китай).

Распространение коронавируса в мире

По состоянию на 15 января в мире зафиксировали более 91 млн случаев коронавируса, новых — 705 945. От осложнений Covid-19 умерло 15 913 человек, всего за период пандемии зарегистрировано более 1,97 смертей.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Bloomberg

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