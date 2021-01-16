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Факти / Світ
Людмила Богданова |

У світі зроблено 37,9 млн щеплень від Covid-19 у 49 країнах

Станом на 16 січня у світі було зроблено 37,9 млн щеплень від коронавірусу, середній показник за день складає 2,41 доз. Масова вакцинація населення проходить у 49 країнах.

Лідерами за кількістю щеплень на 100 осіб є Ізраїль (25 доз на 100 осіб), Об’єднані Арабські Емірати (15 доз на 100 осіб) та Королівство Бахрейн (10 доз на 100 осіб).

Де використано найбільше доз препарату загалом

  • США – 12 962 550;
  • Китай – 9 млн;
  • Велика Британія – 4 839 920;
  • Ізраїль – 2 193 718;
  • ОАЕ – 1 665 987.
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Наразі у світі схвалено такі вакцини:

  • Pfizer/BioNTech (CША та Німеччина);
  • Moderna (CША);
  • AstraZeneca (Оксфордський університет, Велика Британія);
  • Sinovac Biotech (Китай);
  • Sinopharm (Китай).

Поширення коронавірусу у світі

Станом на 15 січня у світі зафіксували понад 91 млн випадків коронавірусу, нових – 705 945. Від ускладнень Covid-19 померло 15 913 осіб, загалом за період пандемії зареєстровано понад 1,97 млн смертей.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Bloomberg

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