Станом на 16 січня у світі було зроблено 37,9 млн щеплень від коронавірусу, середній показник за день складає 2,41 доз. Масова вакцинація населення проходить у 49 країнах.
Лідерами за кількістю щеплень на 100 осіб є Ізраїль (25 доз на 100 осіб), Об’єднані Арабські Емірати (15 доз на 100 осіб) та Королівство Бахрейн (10 доз на 100 осіб).
Де використано найбільше доз препарату загалом
- США – 12 962 550;
- Китай – 9 млн;
- Велика Британія – 4 839 920;
- Ізраїль – 2 193 718;
- ОАЕ – 1 665 987.
Наразі у світі схвалено такі вакцини:
- Pfizer/BioNTech (CША та Німеччина);
- Moderna (CША);
- AstraZeneca (Оксфордський університет, Велика Британія);
- Sinovac Biotech (Китай);
- Sinopharm (Китай).
Поширення коронавірусу у світі
Станом на 15 січня у світі зафіксували понад 91 млн випадків коронавірусу, нових – 705 945. Від ускладнень Covid-19 померло 15 913 осіб, загалом за період пандемії зареєстровано понад 1,97 млн смертей.
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