В городе Лион (Франция) провели уникальную операцию по трансплантации рук и плечей. Это первая подобная операция в мире. Ранее уже проводилась трансплантация обеих рук, но без плечей.

48-летнему гражданину Исландии пересадили обе руки и оба плеча.

Операция проходила в больнице имени Эдуара Эррио и длилась 15 часов.

Пациент находится в стабильном состоянии.

В СМИ пишут, что пациент — бывший электрик, который потерял обе руки в 26 лет в результате удара током.

Гражданин Исландии переехал в Лион в 2013 году, через два года после того, как его досье на пересадку было принято. Мужчина находился в списке ожидания пять лет.

Трансплантация органов в Украине

В 2021 году в Украине планируют провести 250 трансплантаций органов и тканей. В 2020 году провели 118 операций.

Также Минздрав создаст пакет медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению.

В этом году расходы на трансплантацию органов и тканей увеличили до 502 млн грн. А в 2019 году эта сумма составляла 112 млн грн.