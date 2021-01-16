В городе Лион (Франция) провели уникальную операцию по трансплантации рук и плечей. Это первая подобная операция в мире. Ранее уже проводилась трансплантация обеих рук, но без плечей.
48-летнему гражданину Исландии пересадили обе руки и оба плеча.
Операция проходила в больнице имени Эдуара Эррио и длилась 15 часов.
Пациент находится в стабильном состоянии.
В СМИ пишут, что пациент — бывший электрик, который потерял обе руки в 26 лет в результате удара током.
Гражданин Исландии переехал в Лион в 2013 году, через два года после того, как его досье на пересадку было принято. Мужчина находился в списке ожидания пять лет.
Трансплантация органов в Украине
В 2021 году в Украине планируют провести 250 трансплантаций органов и тканей. В 2020 году провели 118 операций.
Также Минздрав создаст пакет медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению.
В этом году расходы на трансплантацию органов и тканей увеличили до 502 млн грн. А в 2019 году эта сумма составляла 112 млн грн.