У місті Ліон (Франція) провели унікальну операцію з трансплантації рук і плечей. Це перша подібна операція у світі. Раніше вже проводилася трансплантація обох рук, але без плечей.

48-річному громадянину Ісландії пересадили обидві руки та обидва плеча.

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Операція проходила в лікарні імені Едуара Ерріо і тривала 15 годин.

Пацієнт перебуває у стабільному стані.

У ЗМІ пишуть, що пацієнт – колишній електрик, який втратив обидві руки у 26 років в результаті удару струмом.

Громадянин Ісландії переїхав до Ліона у 2013 році, через два роки після того, як його досьє на пересадку було прийнято. Чоловік перебував у списку очікування п’ять років.

Трансплантація органів в Україні

У 2021 році в Україні планують провести 250 трансплантацій органів і тканин. У 2020 році провели 118 операцій.

Також МОЗ створить пакет медичних послуг із посттрансплантаційного супроводу.

Цьогоріч видатки на трансплантацію органів та тканин збільшено до 502 млн грн. А в 2019 році ця сума становила 112 млн грн.