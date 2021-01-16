У місті Ліон (Франція) провели унікальну операцію з трансплантації рук і плечей. Це перша подібна операція у світі. Раніше вже проводилася трансплантація обох рук, але без плечей.
48-річному громадянину Ісландії пересадили обидві руки та обидва плеча.
Операція проходила в лікарні імені Едуара Ерріо і тривала 15 годин.
Пацієнт перебуває у стабільному стані.
У ЗМІ пишуть, що пацієнт – колишній електрик, який втратив обидві руки у 26 років в результаті удару струмом.
Громадянин Ісландії переїхав до Ліона у 2013 році, через два роки після того, як його досьє на пересадку було прийнято. Чоловік перебував у списку очікування п’ять років.
Трансплантація органів в Україні
У 2021 році в Україні планують провести 250 трансплантацій органів і тканин. У 2020 році провели 118 операцій.
Також МОЗ створить пакет медичних послуг із посттрансплантаційного супроводу.
Цьогоріч видатки на трансплантацію органів та тканин збільшено до 502 млн грн. А в 2019 році ця сума становила 112 млн грн.