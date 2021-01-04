В Україні планують провести 250 трансплантацій органів і тканин у 2021 році, що вдвічі більше, ніж у 2020 році – тоді було проведено 118 операцій.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у соціальних мережах. Він зазначив, що з 1 січня в Україні запрацювала Єдина державна інформаційна система з питань трансплантації.

– Наша стратегічна мета – за три роки досягти повної трансплантаційної незалежності. І цей шлях вже розпочато. Для порівняння, у 2019 році в Україні було проведено 78 трансплантацій життєво важливих органів. У 2020-му – це вже 118 подібних операцій, – заявив Степанов.

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Також міністр додав, що МОЗ хоче залучати для потреб системи трансплантації всі види транспорту – цивільну авіацію, авіацію ДСНС, Національної поліції і Державної прикордонної служби.

Крім цього у 2021 році МОЗ створить пакет медичних послуг із посттрансплантаційного супроводу та будут запроваджені програми для медичних спеціалістів щодо стажування за кордоном.

У 2021 році в Україні вперше проведуть трансплантацію легень. Також Міністерство охорони здоров’я планує зробити пересадку нирок, печінки, а також верхніх і нижніх кінцівок, що актуально для наших військових.

Джерело: Максим Степанов