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Факти / Світ / Росія
Валентина Летяк |

США вводять санкції проти судна-трубопрокладника Північного потоку-2

Вже 18 січня Сполучені Штати планують ввести перші санкції щодо газопроводу Північний потік-2.

Йдеться про судно Фортуна, яке займається прокладанням труб у Балтійському морі, і його власника – російської компанії KVT-RUS.

Американці вже повідомили уряд Німеччини та інших європейських партнерів про введення санкцій.

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В уряді також сподіваються, що ФРН перегляне свою позицію щодо Північного потоку-2, оскільки він ставить під загрозу життєво важливі інтереси національної безпеки.

Це перший випадок, коли США не тільки пригрозили, але й фактично ввели санкції проти російського газопроводу.

В оборонному бюджеті США на 2021 рік передбачили нові, посилені санкції проти Північного потоку-2.

Вони стосуються всієї діяльності з прокладання труб для будівництва газопроводів, страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації судів, пов’язаних з проектом.

Джерело: Handelsblat

Фото: Dreamstime

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