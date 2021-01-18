Вже 18 січня Сполучені Штати планують ввести перші санкції щодо газопроводу Північний потік-2.

Йдеться про судно Фортуна, яке займається прокладанням труб у Балтійському морі, і його власника – російської компанії KVT-RUS.

Американці вже повідомили уряд Німеччини та інших європейських партнерів про введення санкцій.

В уряді також сподіваються, що ФРН перегляне свою позицію щодо Північного потоку-2, оскільки він ставить під загрозу життєво важливі інтереси національної безпеки.

Це перший випадок, коли США не тільки пригрозили, але й фактично ввели санкції проти російського газопроводу.

В оборонному бюджеті США на 2021 рік передбачили нові, посилені санкції проти Північного потоку-2.

Вони стосуються всієї діяльності з прокладання труб для будівництва газопроводів, страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації судів, пов’язаних з проектом.

Джерело: Handelsblat