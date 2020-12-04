Санкции против Северного потока-2 внесли в оборонный бюджет США

В проекте оборонного бюджета США на 2021 год внесены правки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Об этом говорится в совместном заявлении Палаты представителей и Сената американского Конгресса.

Новые санкции касаются всей деятельности по прокладке труб для строительства газопроводов, страхованию и перестрахованию, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных с проектом.

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В начале ноября стало известно, что представители Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против газопровода Северный поток-2 в оборонительный законопроект.

Ограничения коснутся страховых и сертификационных компаний.

А депутаты Бундестага 19 ноября отклонили предложение партии Альтернатива для Германии (АДГ) о поддержке завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.