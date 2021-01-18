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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Германии могут обязать граждан носить вместо масок респираторы

В Германии могут обязать граждан вместо защитных масок носить респираторы с большей степенью защиты. Использование медицинского средства класса FFP2 может стать обязательным в общественных местах.

Такое правило уже приняли в одной из федеральных земель — Баварии. Жители региона должны носить респираторы FFP2 в магазинах и общественном транспорте с 24 января.

Накануне обязательное ношение респираторов с 25 января утвердили в Австрии. При правильном использовании респираторы такого типа могут отфильтровывать 94% твердых частиц, однако их стоимость несколько выше обычных масок — €2-5 за единицу.

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Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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