PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Богданова |

У Німеччині можуть зобов’язати громадян носити замість масок респіратори

У Німеччині можуть зобов’язати громадян замість захисних масок носити респіратори з більшим ступенем захисту. Використання медичного засобу класу FFP2 може стати обов’язковим у громадських місцях.

Таке правило уже ухвалили в одній з федеративних земель – Баварії. Мешканці регіону повинні носити респіратори FFP2 у магазинах і громадському транспорті з 24 січня.

Напередодні обов’язкове носіння респіраторів з 25 січня затвердили в Австрії. За правильного використання респіратори такого типу можуть відфільтровувати 94% твердих частинок, однак їх вартість дещо вища за звичайні маски – €2-5 за одиницю.

Читайте
Понад 600 тис. хворих і 12 тис. смертей за добу - коронавірус у світі 18 січня

Локдаун у Німеччині

Канцлер Німеччини планує оголосити посилення карантину у Німеччині. Серед обмежень – зупинка транспорту та неможливість вийти з будинку без потреби. Детальніше про локдаун у Німеччині читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка