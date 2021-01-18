У Німеччині можуть зобов’язати громадян замість захисних масок носити респіратори з більшим ступенем захисту. Використання медичного засобу класу FFP2 може стати обов’язковим у громадських місцях.

Таке правило уже ухвалили в одній з федеративних земель – Баварії. Мешканці регіону повинні носити респіратори FFP2 у магазинах і громадському транспорті з 24 січня.

Напередодні обов’язкове носіння респіраторів з 25 січня затвердили в Австрії. За правильного використання респіратори такого типу можуть відфільтровувати 94% твердих частинок, однак їх вартість дещо вища за звичайні маски – €2-5 за одиницю.

Локдаун у Німеччині

Канцлер Німеччини планує оголосити посилення карантину у Німеччині. Серед обмежень – зупинка транспорту та неможливість вийти з будинку без потреби. Детальніше про локдаун у Німеччині читайте на Фактах ICTV.