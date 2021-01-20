В Таиланде суд приговорил женщину на 43 лет заключения за распространение подкастов с критикой королевской власти.

Бывшая государственная служащая разместила в социальных сетях аудиозаписи из подкаста. 63-летняя женщина сказала, что просто поделилась аудиофайлами и не прокомментировала их содержание.

Первоначально ее приговорили к 87 годам заключения, но этот срок сократили вдвое после признания вины.

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После трехлетнего перерыва, Таиланд возродил спорный закон в конце прошлого года. Закон, который запрещает любое оскорбление монархии, является одним из самых строгих в мире.

Бывшая госслужащая входит в группу из 14 человек, которым предъявлено обвинение в оскорблении величества вскоре после захвата власти военной хунтой в 2014 году.

Заключение из-за TikTok

В Египте суд отменил приговоры к тюремному заключению двум женщинам, которых осудили за размещение непристойных видеороликов в TikTok в прошлом году.

Мавада аль-Адхам и Ханин Хоссам были среди пяти молодых женщин, приговоренных к двум годам тюремного заключения и оштрафованных на сумму почти $20 тыс. за размещенные в сети видеоролики.