$20 тыс. штрафа за видео: в Египте суд отменил заключение звездам TikTok

В Египте суд отменил приговоры к тюремному заключению двум женщинам, которых осудили за размещение непристойных видеороликов в TikTok в прошлом году.

Мавада аль-Адхам и Ханин Хоссам были среди пяти молодых женщин, приговоренных к двум годам тюремного заключения и оштрафованных на сумму почти $20 тыс. за размещенные в сети видеоролики.

Хоссаму оправдали по всем пунктам обвинения, однако суд оставил в силе штрафы Адхаму и другим обвиняемым.

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В своем видео Хоссама рассказывала подписчикам, что девушки могут зарабатывать деньги, работая с ней.

В мае прошлого года Адхама опубликовала сатирические ролики в TikTok и Instagram, где у нее было не менее двух миллионов подписчиков.

Женщин обвинили в разжигании разврата и аморальности в отношении контента, который они размещали на платформе, хотя не всегда было ясно, какие видео и фотографии вызывают обеспокоенность властей.

Согласно египетскому законодательству, обвинение в возбуждении разврата используется в отношении ряда правонарушений. Прокуратура часто определяет обвинение как противоречащее традициям и морали египетского общества.

Суд с TikTok в Великобритании

12-летняя жительница Великобритании хочет подать в суд на TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео. Девочка утверждает, что приложение незаконно использует данные малолетних детей.

В то же время Tik-Tok заявляет, что применяет жесткую политику и не позволяет регистрироваться пользователям до 13 лет.