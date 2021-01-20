У Таїланді суд засудив жінку на 43 роки ув’язнення за поширення подкастів з критикою королівської влади.

Колишній державний службовець розмістила в соціальних мережах аудіозаписи з подкастами. 63-річна жінка сказала, що просто поділилася аудіофайлами і не прокоментувала їхній зміст.

Спочатку її засудили до 87 років ув’язнення, але цей термін скоротили вдвічі після визнання провини.

Після трирічної перерви, Таїланд відродив суперечливий закон в кінці минулого року. Закон, який забороняє будь-яку образу монархії, є одним із найсуворіших у світі.

Колишня держслужбовиця входить в групу з 14 осіб, яким пред’явлено звинувачення в образі величності незабаром після захоплення влади військовою хунтою в 2014 році.

Ув’язнення через TikTok

У Єгипті суд скасував вироки до тюремного ув’язнення двом жінкам, яких засудили за розміщення непристойних відеороликів у TikTok в минулому році.

Мавада аль-Адхам і Ханін Хоссам були серед п’яти молодих жінок, засуджених до двох років тюремного ув’язнення і оштрафованих на суму майже $20 тис. за розміщення в мережі відеороликів.