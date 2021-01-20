PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

У Таїланді жінку посадили на 43 роки за критику монархії

У Таїланді суд засудив жінку на 43 роки ув’язнення за поширення подкастів з критикою королівської влади.

Колишній державний службовець розмістила в соціальних мережах аудіозаписи з подкастами. 63-річна жінка сказала, що просто поділилася аудіофайлами і не прокоментувала їхній зміст.

Спочатку її засудили до 87 років ув’язнення, але цей термін скоротили вдвічі після визнання провини.

Читайте
Троє американців помилково відсиділи у в'язниці 36 років

Після трирічної перерви, Таїланд відродив суперечливий закон в кінці минулого року. Закон, який забороняє будь-яку образу монархії, є одним із найсуворіших у світі.

Колишня держслужбовиця входить в групу з 14 осіб, яким пред’явлено звинувачення в образі величності незабаром після захоплення влади військовою хунтою в 2014 році.

Ув’язнення через TikTok

У Єгипті суд скасував вироки до тюремного ув’язнення двом жінкам, яких засудили за розміщення непристойних відеороликів у TikTok в минулому році.

Мавада аль-Адхам і Ханін Хоссам були серед п’яти молодих жінок, засуджених до двох років тюремного ув’язнення і оштрафованих на суму майже $20 тис. за розміщення в мережі відеороликів.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка