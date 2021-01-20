В центре испанской столице Мадриде прогремел взрыв. По информации издания Mundo, причиной взрыва стала утечка газа.

По предварительным данным, взрыв произошел возле церкви Virgen de la Paloma. В результате, разрушена часть многоэтажного здания на улице Толедо, 98 у районі Ла Латіна.

Разрушенное здание находится рядом с домом престарелых Residencial Los Nogales La Paloma, где сначала считалось и произошел взрыв и музыкальной школой. Взрыв произошел недалеко от площади Пуэрта-де-Толедо.

К месту взрыва сразу прибыли девять пожарных бригад и 11 машин службы помощи в чрезвычайных ситуациях Samur.

Мощный взрыв разрушил четыре верхние этажа. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере шесть человек.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес—Алмейда сообщил, что по меньшей мере два человека погибли.

Жителей и гостей испанской столицы призывают избегать района, в котором произошел взрыв. В первую очередь, чтобы не создавать препятствий для работы аварийных служб.

Источник: El Pais