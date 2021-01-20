У центрі іспанської столиці Мадриді 20 січня пролунав вибух. За інформацією видання Mundo, причиною вибуху став витік газу.

За попередніми даними, вибух стався біля церкви Virgen de la Paloma. Внаслідок чого, зруйнована частина багатоповерхової будівлі на вулиці Толедо, 98 у районі Ла Латіна.

Зруйнована будівля знаходиться поруч із будинком пристарілих Residencial Los Nogales La Paloma, де спершу вважалося і стався вибух та музичною школою. Вибух стався неподалік від площі Пуерта-де-Толедо.

До місце вибуху відразу прибули дев’ять пожежних бригад та 11 машин служби допомоги у надзвичайних ситуаціях Samur.

Потужний вибух зруйнував чотири верхні поверхи. Внаслідок інциденту, за попередніми даними, постраждало щонайменше шість осіб.

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда повідомив, що щонайменше дві людини загинуло.

Мешканців та гостей іспанської столиці закликають уникати району, в якому трапився вибух. В першу чергу, щоб не створювати перепон для роботи аварійних служб.

Джерело: El Pais