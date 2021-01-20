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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Взрыв в центре Мадрида: появились первые видео

20 января в столице Испании произошел мощный взрыв, в результате которого разрушилась часть многоэтажки. Взрыв прогремел в центре Мадрида, возле церкви Virgen de la Paloma.

В сети появились первые видео трагедии, где видны обломки дома, разбросанные посреди улиц.

Дополняется …

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