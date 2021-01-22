Партия Меркель окончательно проголосовала за нового главу

Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС), представительницей которой является канцлер Германии Ангела Меркель, избрала нового руководителя.

Партию возглавил премьер-министр немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

На прошлой неделе ХДС провел онлайн-голосования своих делегатов, но для объявления официального результата нужно было еще подсчитать голоса, поступавшие по почте.

По результатам голосования по почте, Лашет получил более 83,35% голосов. На должность председателя ХДС также претендовали лидер фракции консерваторов Фридрих Мерц и глава комитета Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген.

Неофициально Лашет получил победу 16 января еще во время онлайн-голосования на съезде ХДС.

До 2018 года партию ХДС возглавляла нынешний канцлер Ангела Меркель, однако во время своего новогоднего обращения она оповестила немцев, что больше не будет претендовать на пост главы правительства.

Источник: Der Tagesspiegel