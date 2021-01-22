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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Партия Меркель окончательно проголосовала за нового главу

Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС), представительницей которой является канцлер Германии Ангела Меркель, избрала нового руководителя.

Армин Лашет

Партию возглавил премьер-министр немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

На прошлой неделе ХДС провел онлайн-голосования своих делегатов, но для объявления официального результата нужно было еще подсчитать голоса, поступавшие по почте.

По результатам голосования по почте, Лашет получил более 83,35% голосов. На должность председателя ХДС также претендовали лидер фракции консерваторов Фридрих Мерц и глава комитета Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген.

Неофициально Лашет получил победу 16 января еще во время онлайн-голосования на съезде ХДС.

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До 2018 года партию ХДС возглавляла нынешний канцлер Ангела Меркель, однако во время своего новогоднего обращения она оповестила немцев, что больше не будет претендовать на пост главы правительства.

Источник: Der Tagesspiegel

Фото: Getty Images

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