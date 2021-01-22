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Софія Телішевська |

Партія Меркель остаточно проголосувала за нового очільника

Німецька партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), представницею якої є канцлер Німеччини Ангела Меркель, обрала нового очільника.

Армин Лашет

Партію очолив прем’єр-міністр німецької федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Армін Лашет.

Минулого тижня ХДС провів онлайн-голосування своїх делегатів, але для оголошення офіційного результату потрібно було іще підрахувати голоси, що надходили поштою.

За результатами голосування поштою, Лашет отримав понад 83,35% голосів. На посаду голови ХДС також претендували лідер фракції консерваторів Фрідріх Мерц і глава комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген.

Неофіційно Лашет здобув перемогу 16 січня ще під час онлайн-голосування на з’їзді ХДС.

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До 2018 року партію ХДС очолювала нинішній канцлер Ангела Меркель, однак під час свого новорічного звернення вона сповістила німців, що більше не буде претендувати на посаду очільника уряду.

Джерело: Der Tagesspiegel

Фото: Getty Images

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