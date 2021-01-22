Партія Меркель остаточно проголосувала за нового очільника

Німецька партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), представницею якої є канцлер Німеччини Ангела Меркель, обрала нового очільника.

Партію очолив прем’єр-міністр німецької федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Армін Лашет.

Минулого тижня ХДС провів онлайн-голосування своїх делегатів, але для оголошення офіційного результату потрібно було іще підрахувати голоси, що надходили поштою.

За результатами голосування поштою, Лашет отримав понад 83,35% голосів. На посаду голови ХДС також претендували лідер фракції консерваторів Фрідріх Мерц і глава комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген.

Неофіційно Лашет здобув перемогу 16 січня ще під час онлайн-голосування на з’їзді ХДС.

До 2018 року партію ХДС очолювала нинішній канцлер Ангела Меркель, однак під час свого новорічного звернення вона сповістила німців, що більше не буде претендувати на посаду очільника уряду.

Джерело: Der Tagesspiegel