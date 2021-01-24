В воскресенье, 24 января 2021 года, в Португалии проходят президентские выборы. Это происходит, несмотря на рост количества случаев коронавируса и рекордных показателей смертности от осложнений, вызванных Covid-19.

Предварительные опросы показывают, что избиратели до сих пор остаются благосклонными к действующему правоцентристскому Президенту Марсело Ребелу де Соузу. Вероятно его переизберут на второй срок правления.

На высший государственный пост претендуют семь кандидатов. Сейчас страна с населением в 10,8 млн человек находится под жесткими карантинными ограничениями, поскольку ежедневно Португалия фиксирует все больше летальных случаев из-за пандемии Covid-19.

В связи с этим 72-летний президент Ребелу де Соуза призвал избирателей поддержать его, чтобы избежать второго тура выборов, который будет означать повторное количество социальных контактов.

Если никто из кандидатов не сможет получить по итогам сегодняшнего голосования более 50% голосов, то 14 февраля Португалию ждет второй тур выборов.

Исторически все четверо президентов после окончания диктатуры в Португалии (1976 год) переизбирались на второй срок.

Среди прочего, перзидент имеет полномочия распускать парламент и требовать проведения новых выборов.