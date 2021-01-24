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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Выборы президента в Португалии: как пандемия может повлиять на результат голосования

В воскресенье, 24 января 2021 года, в Португалии проходят президентские выборы. Это происходит, несмотря на рост количества случаев коронавируса и рекордных показателей смертности от осложнений, вызванных Covid-19.

Выборы президента в Португалии: как пандемия может повлиять на результат голосования

Предварительные опросы показывают, что избиратели до сих пор остаются благосклонными к действующему правоцентристскому Президенту Марсело Ребелу де Соузу. Вероятно его переизберут на второй срок правления.

На высший государственный пост претендуют семь кандидатов. Сейчас страна с населением в 10,8 млн человек находится под жесткими карантинными ограничениями, поскольку ежедневно Португалия фиксирует все больше летальных случаев из-за пандемии Covid-19.

В связи с этим 72-летний президент Ребелу де Соуза призвал избирателей поддержать его, чтобы избежать второго тура выборов, который будет означать повторное количество социальных контактов.

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Если никто из кандидатов не сможет получить по итогам сегодняшнего голосования более 50% голосов, то 14 февраля Португалию ждет второй тур выборов.

Исторически все четверо президентов после окончания диктатуры в Португалии (1976 год) переизбирались на второй срок.

Среди прочего, перзидент имеет полномочия распускать парламент и требовать проведения новых выборов.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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