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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Вибори президента у Португалії: як пандемія може вплинути на результат голосування

В неділю, 24 січня 2021 року, у Португалії проходять президентські вибори. Це відбувається, незважаючи на зростання кількості випадків коронавірусу та рекордних показників смертності від ускладнень, викликаних Covid-19.

Вибори президента у Португалії: як пандемія може вплинути на результат голосування

Попередні опитування показують, що виборці досі залишаються прихильними до чинного правоцентристського президента Марсело Ребелу де Соуза. Ймовірно його переоберуть на другий термін правління.

На вищий державний пост претендують сім кандидатів.  Наразі країна з населенням у 10,8 млн осіб перебуває під жорсткими карантинними обмеженнями, оскільки щодня Португалія фіксує все більше летальних випадків через пандемію Covid-19.

У зв’язку з цим 72-річний президент Ребелу де Соуза закликав виборців підтримати його, щоб уникнути другого туру виборів (що означатиме повторну кількість соціальних контактів).

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Якщо жоден з кандидатів не зможе отримати за підсумками сьогоднішнього голосування понад 50% голосів, то 14 лютого Португалію чекає другий тур виборів.

Історично всі четверо президентів після закінчення диктатури у Португалії (1976 рік) переобиралися на другий термін.

Серед іншого, перзидент має повноваження розпускати парламент і вимагати проведення нових виборів.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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